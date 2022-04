Plakala a nevlastního otce Lukáše (24) to tak rozzuřilo, že s měsíční Laurou hodil na pohovku a ještě jí dal facku! Novorozenec utrpěl krvácen do mozku a má doživotní následky. Muž z Orlové na Karvinsku si definitivně odpyká 16 let vězení.

Tragická událost se odehrála v polovině dubna 2020 v obývacím pokoji bytu v Orlové. Muž držel plačící holčičku v náručí a snažil se ji uchlácholit, když se mu to nedařilo, rozzuřil se. „Rozezlen z této situace ji odhodil na sedací soupravu a uštědřil jí facku do levé tváře," stojí v rozsudku.

„Právní kvalifikaci za této situaci považujeme za přiléhavou. Trest považujeme za plně odpovídající,“ uvedl soudce Aleš Rýznar.

Lukáš C. nebyl otcem miminka. S jeho matkou se seznámil v zaměstnání, kam jako vězeň ve výkonu trestu dojížděl. Žena byla v pátém měsíci. „Že není Laura moje, mi nevadilo. Měla i moje jméno v rodném listu, když se narodila. Vzali jsme si byt, klapalo nám to,“ řekl již dříve u Krajského soudu v Ostravě.

Nebohá holčička po brutálním útoku začala plakat ještě více, to vzbudilo matku, která spala ve vedlejším pokoji.

Zatajil, co provedl

Matce holčičky zatajil, co provedl. Nezavolal pomoc i přesto, že dosud zdravé dítě vykazovalo znaky nestandardního chování. Matka popsala, že dítě vyvracelo oči, nechtělo jíst, neplakalo a chovalo se divně. Nakonec kontaktovala kamarádku, která přivolala záchranku.

Po lékařském vyšetření se snažily ženy zjistit, co se stalo, a muž se přítelkyni po telefonu nakonec přiznal k tomu, co s dítětem udělal. Svého jednání u soudu litoval.

Než ho stačila policie zatknout, stihl zplodit dítě – s tetou Laurinky. Další dítě má ještě z předchozího vztahu.

Doživotní následky

Holčička po úderu do hlavy utrpěla vážné krvácení do mozku. Léčení trvalo několik měsíců, dodnes má však trvalé následky. Podle magnetické rezonance poškozené funguje jen čtvrtina mozku, holčička nesedí, nestojí, nemluví, má těžkou zrakovou vadu. To neunesla ani její matka a opustila ji. O dítě se starají pěstouni.

Dvojnásobný trest

Trest 16 let pro prchlivého Lukáše C. je definitivní. Potvrdil ho Vrchní soud v Olomouci, kam se muž po prvotním verdiktu Krajského soudu v Ostravě odvolal. Tam mu přitom žalobce navrhoval, aby přijal osmiletou káznici se zvýšenou ostrahou, ale brutální otčím na to nepřistoupil.

