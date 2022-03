Do Česka se lékařská rodina se dvěma malými dětmi přestěhovala z Dnipru před 3,5 lety. „Měli jsme několik pohovorů v celé ČR a dobrou nabídku jsme měli přímo tady v ostravské nemocnici. Nejdůležitější bylo to, že jsme mohli vzít i naše děti a nemuseli jsme je nechávat na Ukrajině s babičkou,“ říká Prochorenková, která se základy čeština začala učit ještě na Ukrajině a po přestěhování do Ostravy chodila i na přípravné kurzy pro lékaře.

Jazykové dovednosti nyní využívá při pomoci krajanům. Nemocnici pomáhá jako tlumočnice a kolegům je nepřetržitě k dispozici na speciální telefonní lince. Denně zatím absolvuje dva až tři telefonáty. Uklidňovala tak například ukrajinskou matku, jejíž dítě bylo ošetřeno na dětském oddělení a kvůli vyšetření nemohlo jíst a pít, čemuž žena nedokázala porozumět.

Lékaři lékařům

Prochorenková ale spolu s dalšími ukrajinskými kolegy a zaměstnanci nemocnice pomáhala organizovat i humanitární pomoc pro ukrajinské zdravotníky. „Počty zraněných lidí se zvyšují a naši kolegové z Ukrajiny nám pořád říkají, co potřebují. Vím, že lidé z celého Česka darují jídlo a další věci, pro nás ale bylo důležité připravit zdravotnický materiál a další věci, které by mohly pomoci kolegům. Předávali jsme to do Kyjeva i Dněpru, všechno tam dorazilo. Moc děkujeme našim kolegům, mají velké srdce," řekla Prochorenková.

VIDEO: Děsivá zkáza po útoku Rusů: Naprosto zničili obchoďák v Kyjevě.

délka: 01:43.17 Video Děsivá zkáza po útoku Rusů: Naprosto zničili obchoďák v Kyjevě Reuters

Běžencům pomáhá i v soukromí. S manželem u sebe ubytovali dvě dospělé dívky, příbuzné její kmotry, a s vyřizováním potřebných dokladů pomáhají i dalším běžencům. Podle ní jsou Ukrajinci přizpůsobiví a chtějí začít rychle pracovat.

Prchají, neodchází, protože chtějí

„Největší problém pro tyhle lidi je přestěhování, změna, že musí opustit své domovy. Lidé to nedělají ze svého rozhodnutí, jako když jsem se přestěhovala já. Změnu jsem chtěla a potřebovala, byla jsem motivovaná. Ti lidé taky mají motivaci, ale tou je záchrana života. Neodcházejí za vzděláním nebo z jiných důvodů, ale protože mají strach o své děti, mají strach, že nepřežijí válku,“ dodala.

Strach o rodiče

Zatímco pomáhá uprchlíkům, vlastní rodina zůstává na jihu Ukrajiny. „Moje rodina, tatínek s maminkou, tam jsou celý život a nechtějí odejít. Mají svůj dům a zahrádku, nedokážou se nikam přestěhovat, jsou tam hluboce zakořeněni. Nabízela jsem jim, aby sem přijeli, to ale oni nechtějí,“ uvedla Prochorenková.

S rodiči se proto snaží být alespoň v častém telefonickém kontaktu, pravidelně si píšou SMS a alespoň dvakrát denně si telefonují.

Studuje další školu

Tetjana už Česko opustit nechce, aktuálně dokončuje další vysokou školu, kde studuje obor management ve zdravotnictví.

„Svou budoucnost vidím v Česku, moc se nám tady líbí. Děti jsou spokojené, manžel taky. Může dělat svou práci, které se hodně věnuje, a dále se vzdělává, chce si udělat atestaci. Mně už nezbývá žádná zkouška, jen diplomová práce a státnice.“

21. 3. 2022 16:07 Do Polska vstoupilo od začátku ruské invaze 2,144 milionu uprchlíků z Ukrajiny, oznámila dnes polská pohraniční stráž. Ta jen v neděli odbavila 33.800 utečenců, což byl pokles oproti sobotním 40.100 běžencům. Počty lidí překračující polsko-ukrajinské hranice se začínají snižovat a někteří uprchlíci se stěhují do jiných částí Evropy, například do Německa, upozornil server BBC News. Přichází to v době, kdy se Polsko, a konkrétně město Krakov, které je významným dopravním uzlem, potýká s vyčerpáním kapacit ubytování. 15:53 Ruští vojáci rozehnali střelbou a za pomoci zábleskových a ohlušujících granátů demonstraci Ukrajinců v Chersonu proti okupaci města. Ukrajinská média s odvoláním na očité svědky z místa hlásí raněné. „V Chersonu na náměstí Svobody ruští okupanti házeli zábleskové a ohlušující granáty na demonstranty a spustili střelbu. Jsou ranění,“ píše na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na záběry, na kterých je slyšet střelba a vidět utíkající lidi. Ruští vojáci podle některých zdrojů stříleli do vzduchu, ale mezi lidmi jsou ranění, které odvážejí sanitky. Podle jiných zdrojů listu „okupanti stříleli do demonstrujících“. 15:40 Ministři EU se neshodli na nových sankcích proti Rusku, jejich rozsah vytyčí čtvrteční summit, řekl Lipavský. Sankce musí zasáhnout energetiku, dodal.