Nejvíce dětí dochází zatím do ZŠ Nádražní v centrálním městském obvodu, která se zaměřuje na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Školu aktuálně navštěvuje 19 žáků, kteří prchli před válkou.

Většina z dosud příchozích dětí byla starších, jsou tak spíše na druhém stupni. „Máme tady děti různých národností od Francie přes Vietnam či Koreu. Známe metody, máme kontakty na různé organizace, které jsou schopny nám pomoci, pokud dochází k jazykovým bariérám. Jsou tady děti, které přichází s totální neznalostí českého jazyka, jsou tady děti, které nějakou znalost z rodiny mají. Ke každému dítěti v podstatě musíme přistupovat velmi individuálně,“ uvedl ředitel školy Libor Novotný.

Ukrajinské děti podle něj nástup do školy zvládají velmi dobře. „Většina kolegů ještě má nějaké základy ruského jazyka a děti jsou schopny se s námi domluvit rusky, o to je to lehčí,“ dodal Novotný. Po prvotní adaptaci děti čeká také intenzivní výuka českého jazyka.

Volná místa jsou

„Děti umisťujeme ideálně podle místa bydliště. Naše školy mají k dispozici odborné profese, jako je školní psycholog nebo sociální pedagog, kteří nám pomáhají s integrací těchto dětí do běžných tříd,“ uvedla náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová.

Žáci v prvním týdnu hlavně zvykají na nové prostředí, mají i vlastní malotřídky, ale následně jsou zařazeni do běžných tříd. „Rodiče mají tři měsíce na to, aby zapsali své dítě do školy. Nemusí úplně spěchat, ale nemusí to odkládat, protože volná místa jsou,“ uvedla Hoffmannová.

„Musím říct, že po covidové době jsou školy vycvičené úplně na vše, takže reakce byla velmi pozitivní,“ podotkla náměstkyně.

