Veronika se nastěhovala se synem k Milanovi, chtěla žít v úplné rodině. Milan ji ale začal časem surově bít. Mučil ji, zavíral doma, sledoval jí mobil. K tomu brali dennodenně pervitin, který podle soudu spolu ve sklepení domu také vyráběli.

Pomáhat s výrobou měl mladší bratr Karel a matka, penzistka Jana (74)! „Nečinila jsem to dobrovolně, on mě týral, bála jsem se o syna, hrozil, že to špatně dopadne, když ho udám,“ říká Veronika.

Do drog měla celá bývalá famílie spadnout v říjnu 2017. Živit ji měl vyráběný, prodávaný, anebo též za protislužby poskytnutý pervitin až do loňského února. Matce měl přilepšit k dvanáctitisícové penzi, synu Karlovi k dvaadvacetitisícovému platu.

Drogy prodávala prý seniorka

„Nic takového se u nás neodehrávalo. Všechno je to lež. Nikdy u nás žádné drogy ani peníze nenašli. To Veronika nás udala ze msty, sama drogy prodávala, my to zjistili až potom, co si k nám přišli policajti,“ řekla obžalovaná matka. Podle žaloby to měla být přitom právě ona, která drogu prodávala.

„V tom domě jsem byla jako v kleci. Matka a bratr Milan přece museli slyšet, jak mě mučí, jak pláču. Oni se ho báli stejně jako já. Byli jsme všichni jeho sluhy. Je to zvrácený a necitelný surovec,“ popsala vzájemné soužití Veronika S.

Expřítel se odvolal

Její bývalý přítel Milan B.? Ten prozatím pobývá ve vazební věznici. Vyslechl si odsuzující rozsudek, ale se sedmiletým trestem nesouhlasil. Odvolal se k vrchnímu soudu, který by měl rozhodovat v jeho případu již letos v březnu. Projednávání drogového deliktu je odloženo kvůli výslechu svědků.

VIDEO: Pervitin v Ostravě vařil postarší pár (oba 60).

délka: 00:40.71 Video Pervitin v Ostravě vařil postarší pár (oba 60). PČR