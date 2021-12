Každý rok se rozšiřoval o novou sekci, letos tomu tak ale nebude. Návštěvníci se ale mohou těšit na ševcovnu, která zahrnuje dílnu a pět pohybujících se figur. Řezbář je připravil už na loňský rok.

„Loni byl betlém pro veřejnost v souvislosti s opatřeními nepřístupný. Vidělo jej jen asi 150 lidí. Běžná návštěvnost se pohybuje okolo 5000 lidí,“ uvedl Karel Peschke z římskokatolické farnosti. Dodal, že letos by přístup k němu neměl být výrazněji omezen. „Přístupný bude každý den od 25. prosince do 2. ledna. Dopoledne od 10 do 12 a odpoledne od 14 do 17 hodin,“ doplnil.

Betlém býval každý rok jiný, vždy se rozrůstal o novou část. Předloni řezbář František Nedomlel přidal dojičku s krávou, v roce 2018 pivovar s hospodou.

Loni připravil ševcovnu a pět figur. Všechny se pohybují. S ohledem na to, že novinku loni téměř nikdo neviděl, řezbář pro letošní rok nic nového nevytvářel. „Letos jsem jej nerozšířil. Pracoval jsem ale na velkém betlému do Žďáru nad Sázavou, a menším do Prahy,“ řekl Nedomlel.

Druhá generace

Bruntálský betlém buduje už druhá generace řezbářů. Jeho stavbě a vyřezávání figurek věnovali od roku 1956 Josef Nedomlel a posléze i jeho syn František tisíce hodin života. Nyní sedmdesátiletý František Nedomlel převzal práci na betlémě v roce 1987 od otce, který krátce poté zemřel.

Josef Nedomlel byl řezbář samouk. Vyučený kolář a karosář se ale řezbářství začal věnoval už v mládí. Za války byl partyzánem a později byl komunistickým režimem perzekvován. „Uzavřel se do sebe a v roce 1956 ve spolupráci s místním farářem začali na betlému pracovat,“ řekl o otci František Nedomlel.

