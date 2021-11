Tři tehdy neznámí muži si oběť vyčíhli v noci na hlavním nádraží. Historce o výhodné koupi oblečení Slovák uvěřil a šel s nimi do sklepa domu ve čtvrti Přívoz. Chvíle ve sklepě pak popsal jako čirou hrůzu.

Kvarteto útočníků donutilo Slováka odevzdat telefon, peníze a vysvléci se do naha. Jeden z gangsterů pak začal nebohého muže mlátit dřevenou tyčí. Ani to však nebylo všechno. „Ten, co mě mlátil, a ještě jeden další mi pak píchli do žíly pervitin,“ popsal otřesený muž soudu.

Lstí ke svobodě

Jako „křoví“ se ke třem grázlům přidal čtvrtý muž. Zbídačeného Slováka napadla historka, která mu pomohla se zachránit. „Vymyslel jsem si, že na nádraží mám tašku s mnoha penězi,“ líčil napadený. Dva lupiči ho na nádraží následovali.

U okénka úschovny Slovák naznačil obsluze, že je v nesnázích. Žena v okénku mu řekla, že venku před budovou jsou strážnice. Muž na nic nečekal a sprintoval z haly za nimi, co mu síly stačily. Dva lupiči skončili v poutech ihned, dva další později.

Třikrát natvrdo, jednou podmínka

U okresního soudu lupiči vinu popírali a vymlouvali na vše možné. Že jsou nemocní či že si oběť vše vymyslela. „Vůbec nic se mu nestalo,“ řekl soudu hlavní „bijec“ Miroslav K. (34). Mužům hrozilo až 10 let basy.

Recidivistovi Miroslavu K. soud nakonec "napařil" šest let nepodmíněně, jeho kumpánovi Michalovi K. (28) tři a půl roku. Poprvé trestaný Antonín G. (37), který se ve sklepě nejvíce oháněl injekcí s drogou, dostal tři roky a devět měsíců. Jediný Nicolas K. (24), který na scénu přišel později, dostal podmínku. Rozsudek není pravomocný.