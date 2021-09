„Uzavřeli to v okruhu 600 metrů. Zřejmě ji našli v místě, kde se dělá most přes Porubku,“ vylíčila jedna z obyvatelek ulice s tím, že vraceli i seniory, kteří si chodí pro oběd do fakultní nemocnice. Evakuováno bude nakonec jen její ředitelství, které sídlí v Domě sester.

„Ten ještě leží v perimetru, který policie evakuuje. Pacientů, lůžkové části a dalších pavilonů se situace nedotýká," uvedla mluvčí FN Ostrava Petra Petlachová.

„Uzavřena je část Ostravy-Poruby, takzvaná stará Poruba. Probíhá evakuace osob z rodinných domů, školských zařízení, a to v rozsahu 600 metrů od nálezu,“ potvrdila mluvčí Pavla Jiroušková.

Pyrotechnici na místě

Letecká puma z druhé světové války o velikosti 60 na 90 centimetrů se našla při kopání plynové přípojky mezi rodinnými domy. „Momentálně je na místě jednotka pyrotechniků z Frýdku-Místku i Olomouce. Jsou tam také hasiči a strážníci,“ řekl mluvčí nemocnice René Černohorský.

Podle zprávy z úřadu se čeká na zneškodnění bomby. „Je to záležitost maximálně několika hodin,“ uvedl místní úřad.

