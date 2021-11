„Hned poté, co Správa železnic dokončí rekonstrukci, město upraví i přednádražní prostor. Asi každý, kdo v posledních letech navštívil nádraží Opava–západ, si musel připadat, že se vrátil o desítky let zpět nebo opustil střední Evropu. Zanedbané nádraží Opavě dlouhodobě dělá velkou ostudu,“ řekl mluvčí města Roman Konečný.

Chtěli ho zbourat, teď ho opravují za 231 milionů: Unikátní nádraží v Havířově se dočkalo

Desítky let bez opravy

Současný objekt podle města dlouhodobě nevyhovuje podmínkám kladeným na moderní nádražní budovy, a to zejména z technického hlediska. Opravovaná budova pochází z roku 1872. Poslední zásadnější rekonstrukcí prošlo toto nádraží v 60. letech minulého století.

Opravu za osm desítek milionů korun uvítal primátor města Tomáš Navrátil (ANO). „Opava si pro cestující, kteří cestují na západ od města, hezčí prostředí rozhodně zaslouží. Zatím to byla jedna velká ostuda, která nám moc dobrou reklamu nedělala,“ přiznal.

Nádražní restaurace se nevrátí

Kromě fasády se bude rekonstrukce týkat vnitřních prostor i prvního nástupiště včetně jeho zastřešení. V budově bude nový mobiliář a informační i orientační systém pro cestující. K dispozici budou například i stojany na kola. Objekt bude bezbariérově přístupný.

Vzniknou v něm i prostory pro potřeby policie. Dosud nevyužité části budovy budou také rekonstruovány a dále využity pro komerční účely, plánuje se i umístění automatů na občerstvení či bankomatu. Chybět nebude ani infokoutek, nezbytné zázemí pro cestující, jako je čekárna, prodej jízdenek a toalety. Naopak nádražní restaurace se sem už nevrátí.

Megaprojekt brněnského dopravního uzlu: Brno bude mít nový vlakový terminál v Černovicích

Úprava ulic i zeleně

Rekonstrukce by měla vyjít bezmála na 80 milionů korun, část pokryjí evropské fondy prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. „V průběhu příštího léta by pak mohla začít i městská část projektu, a to celková rekonstrukce přednádražního prostoru. Počítá se s úpravou ulice, chodníků, veřejného osvětlení, městského mobiliáře či zeleně. V současné době se u této části pracuje na projektové dokumentaci, která by měla být hotova do konce ledna 2022. Zkraje příštího podzimu by mělo být hotovo úplně,“ řekl Konečný.

VIDEO: Nové hlavní nádraží v Brně postaví podle návrhu architektů z Nizozemí.

délka: 03:06.40 Video Nové hlavní nádraží v Brně postaví podle návrhu architektů z Nizozemí. KAM Brno