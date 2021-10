„Národní botanický sad v ukrajinském Kyjevě má sbírku 21 odrůd a uvádí, že má největší kolekci jeřabin na světě. Už jsem je o dvě třetiny překonal,“ usmál se Petr.

Odrůdy, druhy a hybridy červeného i černého jeřábu sháněl nejen v Česku, ale i v cizině a narouboval je na původní jeřabiny, které běžně rostou na loukách a okrajích lesa. Každá z nich se hodí na něco jiného.

Novičok si vzali Rusové

Stromů s černými plody neboli arónií má sedm. Právě z nich vyrábí Šimeček speciální léčivý likér, který nazval Novičok. Ironií je, že recept si od něj převzali Rusové, a nápojem podobným griotce už plní regály v supermarketech.

„V Rusku si černé jeřabiny, která je napěchovaná vitamíny, cení mnohem více než u nás a hojně ji vysazují,“ zmínil Petr, který v posledních dnech urychleně sklízel úrodu. Kdyby to neudělal, postarají se mu o ni ptáci.

Pro horaly jeřáb znamená jistotu. Je nenáročný, odolný, ujme se bez problémů, a když nevyjde rok na jiné ovoce, o něj bát nemusí. „Ještě se mi nestalo, že bych zůstal bez úrody,“ vylíčil pěstitel.

Moravský a nero jsou nejlepší

Nejznámější a nejchutnější odrůdou u nás je jeřáb moravský sladkoplodý a u arónie druh zvaný nero. „Arónie není tak úplně jeřabina i listy má jiné, ale skvěle se ujímá na podloží jeřábu,“ vysvětlil Šimeček s tím, že výjimkou nejsou ani kříženci mezi červenou a černou jeřabinou.

„Je zajímavé, že zrovna ty nejchutnější jeřabiny, které vznikaly spontánní mutací v přírodě, objevili pasáčci ovcí a krav. U nás i v Rusku. Prostě je někde na kraji louky ochutnali, zjistili, že jsou dobré a někdo místní je pak narouboval.

Sirup vydrží desetiletí

Sirup z arónie není nutné ani zavařovat. Z plodů se vylisuje šťáva (výtěžnost je kolem 56 procent), a ta se konzervuje jednoduše stejným množstvím cukru. „Cukr se ve šťávě rozpouští dva tři dny, než vznikne nasycený roztok. Hustá tekutina pak vydrží v komoře i desetiletí,“ dodal Petr.

Na zmar nepřijdou ani slupky a semínka, která zbudou po vylisování šťávy a obsahují nejvíce vitamínů. „Říkám tomu druhák. Proliju to kyselinou citrónovou a alkoholem a vznikne právě Novičok. Přesný recept ale neprozradím, je to moje know how,“ poznamenal Šimeček.

VIDEO: Pěstitel Josef Zeman z Brněnských Ivanovic vypěstoval na zahrádce zajímavé citrusy.

délka: 00:12.50 Video Pěstitel Josef Zeman z Brněnských Ivanovic vypěstoval na zahrádce zajímavé citrusy. Hynek Zdeněk, blesk.cz