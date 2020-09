Beran

Nedělní pohoda klepe na dveře. Víte, že je prodloužený víkend, a proto se nenervujete. Tak by to mohlo být pořád! Pokud jdete i přesto v pondělí do práce, vše se povede. Nemusíte se tedy ničeho obávat a neděli naplňte prima zábavou.