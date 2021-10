Byty vznikly přestavbou zchátralých pečovatelských domů v historické části města. Rekonstrukci město hradilo z vlastního rozpočtu, stála 30 milionů korun. Město se rozhodlo ponechat vyvolávací cenu při licitaci na 60 korunách nájemného za metr čtvereční, průměr ale nakonec dosáhl 138 korun za metr čtvereční.

„Zaznamenali jsme i rekord v historii všech našich dražeb, konkrétně 168 korun za metr čtvereční,“ uvedla vedoucí odboru správy domů Kateřina Pálková. V obou termínech licitace se o byty zajímaly desítky lidí.

Mohla to být ubytovna

„Oba objekty se nachází v památkové zóně Starého Bohumína, který patří k nejkrásnějším částem celého města. Hrozilo, že by je získal soukromý vlastník a bez znatelných úprav z nich udělal ubytovny. Celá lokalita by se tím znehodnotila a starousedlíci by měli po klidném bydlení,“ uvedl starosta Petr Vícha (ČSSD).

Osm z 11 nabízených bytů se podařilo vylicitovat lidem s trvalým bydlištěm v Bohumíně, tři jsou přespolní. Město Bohumín je vlastníkem zhruba 4300 bytů, každý měsíc nabízí k pronájmu desítky těch, které se uvolnily. Každý z nich je před licitací zrekonstruován, vyvolávací cena začíná na 60 korunách za metr čtvereční. Výsledná částka pak záleží na lokalitě a také velikosti bytu.