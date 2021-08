„Už je to tady zase,“ vyděsili se lidé v Ostravě, ve vzpomínce na tragickou střelbu na tamní poliklinice, při které zahynulo sedm lidí. Před hotelovým domem Areál ozvalo několik výstřelů. Ty měly padnout i uvnitř místní hospody. Střelce zpacifikovala policie, nikoho naštěstí nezranil.

Muž dělal potíže v jedné putyce v hotelovém domu Areál v Ostravě-Zábřehu. „Byl zhulený a opilý a dělal bordel. Proto ho vyhodili, jenže on se vrátil a začal střílet,“ hlásil svědek z místa činu. Střelec údajně vypálil pár ran venku, další padly poté, co se vrátil do hospody.

Na místo dorazilo nejméně sedm policejních aut. Brzy nato byl potížista v poutech. „Mohu potvrdit, že použitou zbraní byla plynová pistole,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Byl úplně mimo

Podle všeho byl muž totálně pod obraz a s výslechem se muselo počkat až do následujícího dne.

„Muž nebyl po zadržení policisty schopen jakýchkoliv procesních úkonů,“ sdělila policistka Michalíková.

Celý incident naštěstí nikdo neodnesl zraněním. Zda muž střílel na někoho cíleně či do vzduchu, není jasné. Policie je zatím na počátku vyšetřování.

