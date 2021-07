Lev

Ani v úterý v sobě neprobudíte touhu získat prvenství. Opravdu nejste ve své kůži a do všeho se musíte nutit. Chtělo by to změnit životní přístup a užívat si obyčejných maličkostí. Podívejte se kolem sebe, vždyť tolik luxusních věcí je úplně zadarmo!