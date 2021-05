Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo v pondělí opravu mostu přes řeku Odru na vytížené silnici I/56 mezi Ostravou a Hlučínem. Od rána se tu tvoří dlouhé kolony. Tento týden se navíc zavře i další most! Uzavírky obou potrvají do prosince.

Silnice je hlavní spojnicí Ostravy a Hlučínska. Lidé na sociálních sítích upozorňují, že kolony se táhnou několik kilometrů a komplikují i dopravu v obcích na objízdné trase. Řidiči například mají problém vyjet z vedlejších cest.

Policisté se snaží na místě dopravu usměrňovat. „V místě uzavírky a v úsecích objízdných tras budou policisté průběžně dopravní situaci monitorovat a následně reagovat na vzniklé komplikace v dopravě. Prosíme řidiče motorových vozidel, aby dbali nařízení a využívali objízdných tras,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Do oprav jde i most přes Porubku

Most přes Odru je zavřený pro veškerou dopravu s výjimkou záchranných složek a městské hromadné dopravy. Tento týden se uzavře další most na ul. 17. listopadu přes říčku Porubku. I zde bude oprava do konce roku.

ŘSD uvedlo, že oprava mostu potrvá do prosince a bez DPH bude stát více než 18 milionů korun. „V rámci rekonstrukce dojde k obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, sanaci degradovaných betonových částí, obnově nefunkční hydroizolace a výměně mostních závěr,“ uvedlo ŘSD.

VIDEO: Takhle probíhala demontáž mostu v Praze-Zbraslavi.

délka: 01:58.64 Video Takhle se demoloval původní most na Zbraslavi. Technická správa komunikací