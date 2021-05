„Policejní komisař zahájil trestní stíhání z provinění těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Gauner se k útoku přiznal, ale to je tak vše, co k němu byl schopen říct. „Předtím jsem vypil dvě a půl lahve tvrdého alkoholu,“ uvedl u výslechu. Jako dospělému by mu hrozilo až deset let basy, jako mladistvému však nanejvýš pět let. Policie podala návrh na jeho vzetí do vazby. O tom rozhodne soud.



Sígr (16), který zkopal sekuriťáka (73) v Ostravě, byl na útěku! Policie už ho má

Vyhrožoval v pasťáku

Obviněný sígr není žádné neviňátko. Přes dva roky cestuje po výchovných ústavech, ze kterých opakovaně utíkal. Údajně má „na triku“ pokutu 5 tisíc korun za to, že řídil auto bez řidičáku. A je toho víc.

délka: 00:38.72 Video Nezletilý gauner napadl starého muže z ochranky Facebook

„Je také prověřován policisty pro podezření z napadení a vyhrožování pracovníkům výchovného ústavu, ke kterému mělo dojít v únoru letošního roku,“ sdělila policistka Jiroušková.

Senior se možná nevrátí

K napadení došlo v pondělí po slovní přestřelce mezi partou mladistvých a mužem z ochranky nákupního centra Forum Nová Karolina. Seniora po výměně názorů napadl mladík brutálními kopanci, jedním do břicha a druhým do hlavy. Senior byl ošetřen v nemocnici.

„Má poraněnou nohu a je v pracovní neschopnosti. Dáváme mu klid, jeho psychika je silně nalomena. Zda se bude schopen na svou pozici vrátit, je těžké odhadnout,“ uvedla mluvčí mužova zaměstnavatele, agentury SSI Group, Tereza Franková.

Zbabělý mladík byl pak dva dny na útěku. Lidé na sociálních sítích mu vyhrožovali. Policie jej zatkla ve středu odpoledne.