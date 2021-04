Vše začalo v městské části Podlesí, kde se policisté pokusili zkontrolovat řidiče Škody Superb. „Ten vzápětí šlápl na plynový pedál a začal před policisty ujíždět,“ sdělila policistka Zlatuše Viačková.

Řidič se řítil ulicemi, na policii nereagoval, ohrozil několik lidí, včetně dětí. „Řidič přejel přes travnatou plochu, parkoviště i cyklostezku,“ popsala policitska Viačková. Konec šílené jízdy nastal podle polar.cz až na srázu u řeky Lučiny, kde muž s autem zahučel do křoví.

Nepřeplaval to

Prchající muž se ale nehodlal vzdát. Skočil do řeky a snažil se ji přeplavat. To se mu stalo osudným, ledová voda ho ochromila a z pronásledovaného se rázem stal zachraňovaný. Muž byl nakonec rád, že se zamotal do větví stromu na břehu.

Tady podle svědků mrznul skoro půl hodiny, než se k němu policisté dostali s pomocí. „Muže z vody vytáhli policisté pomocí házecího pytlíku a podchlazený muž byl převezen do nemocnice,“ uzavřela Zlatuše Viačková.

Při honičce se střílelo

Mezi lidmi, kteří o dramatické naháněné ještě nevěděli, se rychle šířily zvěsti, že se v ulicích Havířova střílí. Několik výstřelů skutečně padlo. „Zasahující policisté při zásahu proti podezřelému řidiči použili donucovací prostředek varovný výstřel i střelbu služební zbraní. Výstřely byly použity po vystoupení ze služebního vozidla v neobydlené části,“ komentovala to policistka Zlatuše Viačková.

