Už přes 60 jehňat skotačí ve stáji a každým dnem přibývají další. „V tabulkách se uvádí 1,5 jehněte na ovci. My ten údaj nyní přepíšeme,“ směje se bača, kterému by mělo přibýt ještě 40 mláďat. Ovci, která nosí jehně, se říká bahnice a samotnému porodu bahnění.

Jemu i ovčákovi začaly po zimním klidu perné dny. Do stáje musí chodit několikrát denně i večer. Občas pomoci s porodem, dokrmit přes dudlík jedno dvě jehňata a hlavně dobře živit matky, protože jim větší počet potomků dává zabrat.

Většina z ovcí zvládne přivést mládě na svět bez problémů sama. „Pomáháme jim spíše s tím, aby jehně začalo co nejdříve sát prvotní mléko bohaté na proteiny, nazývané mlezivo. Přistrčíme ho ke struku,“ dodá bača.

délka: 03:40.56 Video Marek Sikora z Hrčavy má v chlévě už 60 letošních jehňátek a dalších zhruba 40 ještě jeho ovce čekají. Jana Gartnerová

Běhají maraton

„Jinak jsou mláďata zdravá, silná a neobvykle vitální,“ pochvaluje si Sikora. Řádí po celé stáji. Když ovce odkráčí ke krmení a v asi 50 metrů dlouhém ovčíně se tak udělá prostor, drobotina se seskupí a běhá maraton hromadně z jedné strany na druhou i 20 krát.

Občas se stane, když má ovce například trojčata, jedno z nich odmítne s pocitem, že by neměla dost mléka pro všechny. „Letos k tomu zatím nedošlo, jen asi u dvou tří případů jedno z mláďat ještě přikrmíme, protože je slabší,“ vysvětlí bača.

Ekonomika nebo mateřství

V hrčavské stájí se zaměřili na polointenzivní chov ovcí. To znamená, že jehňata zůstávají u matek 5 až 6 týdnů, než se odstaví a přemístí do samostatné ohrady, kde pozvolna přechází na pevnou stravu.

Z nadojeného ovčího mléka se pak vyrábějí sýry. „Mnozí chovatelé praktikují intenzivní chov a mláďata odebírají ovcím hned po porodu. Ekonomicky jsou na tom lépe, ale ten mateřský pud tam podle mě chybí,“ zmíní bača Marek Sikora.

Čekání na zelenou

Bača i ovčáci se každoročně nejvíc těší na to, až se celá stáj vydá na pastvu. „Snad se tráva brzy zazelená, odhaduji, že by to mohlo být v květnu. I ven půjdou jehňata a starší ovce do ohrad zvlášť,“ doplní bača, který chová francouzské houževnaté plemeno Lacon.