Vůbec největší investiční akci za posledních třicet let plánují v Bruntále. Rovných 170 milionů půjde na rozsáhlý sportovní komplex, jehož součástí je krytá ledová plocha i atletická dráha.

Pokud se radnici podaří získat dotaci pro úhradu 70 procent komplexu, stavět by se mohlo začít v druhé půli roku. Hotovo by mělo být do roka a půl. Projekt podpořil též Slavomír Lener, asistent trenéra zlatého olympijského týmu v Naganu.

Nynějšímu šéftrenérovi Českého hokejového svazu imponuje, že stadion využijí děti i dospělí a město získává celostátní prestiž. „Tímto jsme se výrazně přiblížili k naplnění vize Bruntál - Město sportu,“ pochvaloval si bruntálský starosta Petr Rys.

Zimní stadion je navržen na ploše 3580 m2. Ledová plocha má rozměry 26 krát 60 metrů a je zastřešena obloukovou konstrukcí výšky 15 a délky 66,5 metru.

VIDEO: Před dvěma lety zrekonstruovala Ostrava stadion na Bazalech.

délka: 00:57.92 Video Ikona Ostravy – stadion Bazaly je zrekonstruovaný. Tomáš Ptáčník