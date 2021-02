Se slzami v očích se Petra Tittková u ostravského okresního soudu k opilecké jízdě, po níž jí v dechu naměřili jen těžko uvěřitelných 3,43 promile, přiznala. Potvrdila, že v pracovní době vypila lahev vodky, a pak sedla za volant.

Popsala, jak loňského 30. dubna vyvrcholily psychické problémy, do nichž se dostala ze strachu o svého již letitého otce. „Měla jsem strach, že se otec možná nakazil (koronavirem - pozn. red.),“ řekla rozrušeným hlasem.

Sáhla jsem po lahvi vodky

Potvrdila, že za vším byl nezvládnutý stres a vodka. „V té práci jsem sáhla prostě po alkoholu. Bohužel jsem pak sedla za volant, způsobila nehodu. Velice mě to trápí, udělala jsem velikou chybu,“ přiznala se k ublížení na zdraví.

Nezvládla řízení a narazila do auta, ve kterém jela Miroslava Friedrichová (48). Ta se ze zranění páteře a pohmožděninami léčila pět týdnů. „Deprese mívám dodnes, do práce mě vozí přítel, to někdy prostě nemůžu,“ říká Miroslava Friedrichová, která pečuje 25 let o seniory v Háji ve Slezsku, kam dojíždí z Orlové. Nehoda její auto totálně zdemolovala.

„Byla jsem v šoku. Navíc jsem viděla tu paní, která nebyla vůbec schopna vystoupit z vozu. Ležela na volantu, a nemohla ani mluvit. Mocně z ní táhlo a bylo jasné, že je pod obraz. Jak může taková osoba vznášet na někoho nějaké žaloby?“ diví se.

Snížili jí plat

Okresní soud zatím verdikt nevynesl, jednání pokračuje na konci března. Kárný senát Nejvyššího správního soudu snížil už v prosinci státní zástupkyni Petře Tittkové plat o 20 % na dobu deseti měsíců za to, že 30. dubna v pracovní době pila alkohol. Tittkovou postavili 28. listopadu zároveň mimo službu, do ukončení jejího trestního případu. Snížili jí na polovinu stotisícový plat, ponížený ještě o zmíněných 20 %.

Už opilá bourala

Petra Tittková už v červenci 2004 zdemolovala značku a dva policejní vozy cestou do práce, kdy jela také opilá. V sobě měla mít přes 3 promile, ale tvrdila, že nepila. Škoda byla 33 900 korun, a tak tehdy nešlo o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pouze jí snížili plat. Půl roku jí strhávali dvacet pět procent, funkci vykonávala dál. Ostravský magistrát jí dál vyměřil ve správním řízení pokutu 10 tisíc a zakázal řízení motorových vozidel na 12 měsíců.