Nekompromisní verdikt v podobě 11 a půl roku ve vězení vynesl ve čtvrtek Krajský soud v Brně nad bezohledným pirátem silnic Stanislavem S. (29). Mladík v říjnu 2018, pouhých 8 dnů poté, co dostal roční zákaz řídit automobil kvůli drogám, zavinil nedaleko Znojma tragickou nehodu. V rychlosti téměř 180 kilometrů v hodině a s jedním promile alkoholu v krvi nezvládl zatáčku, dostal smyk a v protisměru napálil Fiat Chroma řízený Ivanou K. (†50).

Náraz v obrovské rychlosti byl tak prudký, že z mužova volva vyletěl motor. Žena zemřela bezprostředně po střetu ve zdemolovaném fiatu. „Rozkopal jsem čelní sklo, vlezl dovnitř, byla tam paní, ale neviděl jsem nikde její hlavu. Nakonec jsem nahmatal krk, úplně jsem ho prohmátl. Bylo mi jasné, že to je konec,“ popsal úděsný zážitek jeden z řidičů, který se snažil poskytnout první pomoc.

Kamaráde, nevolej benga

Podle dalšího svědka jej viník žádal, aby k nehodě nevolal policii. „Řekl mi, kamaráde, nevolej benga.“ Muž s 11 záznamy v kartě řidiče hazardním způsobem jízdy před srážkou ohrozil další čtyři řidiče. Dva ve svém směru, dva v protisměru.

„Předvedl krajně nebezpečnou jízdu. Předjížděl přes plnou čáru a v místech se špatným výhledem. Jen díky pohotové reakci těchto řidičů nedošlo k dalším nehodám. Celkově ohrozil sedm osob, vedle řidičů i dvě děti a cyklistu, proto byl použit paragraf o obecním ohrožení většího množství osob,“ uvedla žalobkyně Iveta Eichlerová.

Nezvládl řízení

Znalec z oboru dopravy Jiří Forman potvrdil, že ke střetu došlo poté, co Stanislav S. nezvládl ve velké rychlosti zatáčku a po smyku se neovladatelné volvo dostalo do protisměru. „Vůz obžalovaného jel rychlostí 176 kilometrů v hodině, jak ukázal tachometr zaseklý po nehodě. Řidička neměla šanci zareagovat, před střetem se jednalo o 0,4 sekundy. Při předepsané rychlosti 90 kilometrů v hodině by k nehodě nedošlo,“ konstatoval Forman.

Jeho výpočty na základě zaznamenaných stop potvrdil i posudek z Ústavu strojního inženýrství VUT v Brně. Obhajoba ale tvrdila, že muž se do protisměru nedostal a žádala zpracování dalšího odborného posudku, což soud zamítl.

Stanislav S., který sám utrpěl při nehodě vážná zranění a dodnes chodí o holi, projevil lítost až při závěrečné řeči. „Nevím, jak svůj skutek omluvit a nevím, jak se s tím vyrovnám."

Zabil jsi mi manželku

Podle znalkyně z oboru psychiatrie Beaty Nour Mohammadi je k sobě mladý muž nedostatečně kritický, potřebuje se předvádět. „Přiznal lítost nad tím, co se stalo, ale také lituje sám sebe,“ řekla znalkyně.

„Zabil jsi mi manželku, to byl nejhodnější člověk na světě,“ vmetl obžalovanému do tváře nešťastný manžel řidičky.

Soud měl o vině i trestu jasno.„Fakticky neexistují žádné polehčující okolnosti. Obžalovaný hazardní jízdou ohrozil větší množství osob. Daným úsekem projel o dvě třetiny vyšší rychlostí, než je povolený limit. Jen díky pohotovostí ostatních řidičů nedošlo k hromadné nehodě. Přihlédli jsme k tomu, že po celou dobu neprojevil upřimnou lítost, neomluvil se rodině zemřelé. Naopak se snažil vinu za nehodu svést na poškozenou," shrnul soudce Martin Vrbík.

Stanislavu S. původně hrozilo až 15 let vězení. Soud mu kromě 11 let vězení uložil i zákaz řízení na 10 let. Rozsudek není pravomocný.