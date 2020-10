Do hospody přišel už značně „načatý“. Během půl hodiny do sebe obrátil půl litru slivovice. „Viděl jsem, jak počítá tržbu. Viděl jsem tam nůž a začal jsem do ní ve skladu bodat. Nejdříve křičela, ať vypadnu. Pak si sedla na židli, a byla v klidu. A pak mám tmu,“ přiznal u soudu Ladislav K. (32). Sebral jí zhruba 40 tisíc korun.

Obrátil, přiznal se a brečel

Muž, který má na sebe vedeno 21 exekucí, je otcem osmi dětí a byl již třikrát trestaný, policii, která ho dopadla za dva dny po činu, zapíral. Nyní u soudu obrátil a k činu se doznal. „Lituji toho, co jsem provedl, nikdy si to neodpustím,“ pronesl a vzlykal. „Vzpomínám, že jsem v ruce držel ten nůž, že jsem ji bodal, pak jsem jen utekl,“ dodal.

Důrazně ale odmítl, že by ženy, do které nůž zabodl takřka padesátkrát, ještě okradl. Dva mobily z kabelky a peníze z peněženky prý neodnesl. Hrozí mu až výjimečný trest.