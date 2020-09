V úterý byly zprovozněny první dvě ze čtyř ordinací, a to ve Vrbně pod Pradědem a Horním Benešově. Další dvě by měly být otevřeny do konce roku.

„Přivést do našeho pohraničí perspektivní kolegy není snadné. V začátku nám pomoc přislíbili dva zkušení stomatologové z našeho regionu. V dalších měsících by do ordinací měli nastoupit mladí kolegové ze zahraničí, kteří v Česku již pracovali a osvědčili se,“ uvedl ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Ladislav Václavec.

Obce projekt uvítaly, situace nejen se zubaři je totiž v regionu tristní. Jen před pár dny otevíral novou ordinaci zubař v Ostravě. Lidé, kteří se u něj chtěli zaregistrovat, se sjížděli ze širokého okolí a byli ochotni stát ve frontě dlouhé hodiny. Někteří v ní dokonce i spali!

Zubaři to nemusí končit

Obce proto rády nabídli vhodné prostory pro zubařské ordinace, finance zajistil kraj. Vybavení všech čtyř zubních ordinací přišlo na 6,8 milionů korun včetně DPH a bylo hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

„Přemýšlíme nad otevřením dalších ordinací, které v našem městě schází, a které by fungovaly jako detašované pracoviště nemocnice v Krnově,“ uvedl starosta Horního Benešova Pavel König.

VIDEO: V Ostravě stáli lidé hodiny v dlouhé frontě na registraci k novému zubaři...

délka: 01:02.31 Video V Ostravě stáli lidé hodiny v dlouhé frontě na registraci k novému zubaři... Michal Charbulák