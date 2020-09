Štír

Ruku na srdce, den volna byl příjemný a klidně byste brali ještě jeden. Bohužel to není možné a byla by to také škoda, protože se vám profesně daří. I přes veškeré peripetie s kolegy a šéfem musíte uznat, že to byl fajn měsíc. Odměny budou sladké!