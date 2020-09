Mnohokrát načerno kopírované filmy různé kvality, obrazu a zvuku putovaly do normalizačního Československa ze západu už před listopadem 1989. „Každý z nás je hltal a bavil se rychlodabingem, který zážitek umocňoval,“ uvedl Lukáš Bulava.

Sám viděl první film na videokazetě ve svých osmi letech a byl z něj unešený. „Nedá se na to zapomenout. I proto vznikal poslední čtyři roky dokument Králové videa, který tuto úžasnou, ale i bláznivou éru rychlodabingu mapuje,“ řekl.

Do "letňáku" v Karviné

Snímek Králové videa také připomíná, jak se k nám »véháesky« s filmy dostávaly, jak se s nimi kšeftovalo burzách či přes inzeráty. „Pár vyvolených je začalo podomácku namlouvat,“ vzpomínal Bulava na rychlodabing, který okouzluje dodnes. „Vzdáváme jim čest, díky nim jsme začali více milovat filmy. Náš dokument je vlastně milostným dopisem časům našeho mládí,“ dodal.

Video Trailer k filmu Králové videa. Film Europe

Po pražské premiéře v Lucerně jde dokument Králové videa do kin po celé republice. Premiéra v Bulavově rodné Karviné je v sobotu ve 20 hodin v tamním letním kině.

Pašoval je Gott

„Byl to takový záblesk světla zpoza železné opony,“ líčí v dokumentu muzikant a jeden z prvních rychlodabérů Ondřej Hejma (69), jemuž kazety k dabingu pašoval ze Západu i Karel Gott (†80). „Nakoupili je s kapelou od kamioňáků a my jsme to tady pak dabovali,“ přiblížil.

Dávali jim šmrnc

Dabéři mnohdy neuměli správně překládat, dodávali tak ději nečekaný rozměr. Třeba v pornofilmech mužské a ženské přirození nazývali Jakešík a Kábrhelka, připomínaje generálního tajemníka KSČ a předsedkyni svazu žen.

Jelikož rychlodabing se nahrával většinou na kazeťák a v jednom zátahu, mnohdy se do záznamu vloudily i zvuky okolí – škrtnutí zapalovačem, pískající konvice s vodou na kávu – a pár tichých míst, kdy si ji rychlodabér odešel zalít.

Nesmrtelné hlášky

* „To je obluda!“ zní ve snímku Predátor překlad věty „What the f*ck!“, která je ale spíš klasickým „Do pr*ele!“.

* „Jak je tam nahoře?“ „Zima!“ zněl podivný rozhovor dvou aktérů zapomenuté komedie. Ve skutečnosti říkali: „What‘s up?“ – „Cool", tedy „Jak to jde?“ „Pohoda".

* V Hříšném tanci zazněla legendární věta: „Bejby nebude sedět v koutě.“ V rychlodabingové verzi, v níž se film mimochodem jmenuje Přisprostlé tancování, jste ale slyšeli: „Nikdo nebude Bejby strkat do rohu.“

* Své si s překladem užil i novější film Skála, kde se podařilo z vojenské hlášky „Aye-aye, sir!“, správně přeložené. „Provedu, pane, rozkaz, pane!“ vzniklo: „Oko za oko, pane.“

* „Áno, áno, tak mi to rob!“ monotónně mužský hlas rychlodabuje vzdychající představitelku v pornosnímku Sexterminátor z konce 80. let.