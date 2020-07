Střelec

Váš vládce, Jupiter v Kozorohu, už dlouho hraje duel kdo s koho. Zní to sice zvláštně, ale hvězdy zvítězit nemusí. Když se to toho skutečně opřete, dokážete všechno co si usmyslíte. Po boku se vám objeví osoba, o které jste vždy snili.