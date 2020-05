Replika stavby vyjde na 27 milionů, další miliony bude stát vnitřní mobiliář. „Začali jsme připravovat základy, s tím budeme hotoví tak za tři týdny,“ řekl Blesku vedoucí stavebního odboru ostravsko-opavského biskupství Václav Kotásek. Replika teď stojí na Vsetínsku, kde ji vyrobili.

„Z Hošťálkové se rozložený převeze do Gutů. Převoz bude po jednotlivých trámech nákladními auty,“ uvedl Kotásek. V Gutech není totiž místa na skladování dřeva. „Základy tu dělám z pískovce,“ uvedl na stavbě kameník Milan Dědek (56).

Třinecká primátorka Věra Palkovská, biskup Martin David a farář Kazimierz Płachta poklepali na kámen. „Na podzim bude kostel stát. Vybavení mobiliářem, též oprava okolí kostela potrvá dlouho. Celkové očekáváme dokončení snad v roce 2021,“ sdělil Kotásek.

Kdo to zaplatí?

Náklady pokryje hlavně pojistné za zničený kostel a veřejná sbírka města Třinec. Dřevo k výrobě šindele nabídlo Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava dala 300 tisíc na výrobu zvonů, krajský úřad dal 200 tisíc likvidaci trosek.

Stavět se přitom mělo v Gutech původně už zkraje loňského roku. Nejprve v místě prováděli odborný výzkum památkáři. Poté se biskupství přelo s hasiči ohledně protipožární ochrany objektu. Na zajištění se shodly obě strany teprve napotřetí.

Lehl popelem

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu za 20 milionů. Jako zázrakem přečkal dřevěný kříž s Ježíšem Kristem, i když vše okolo shořelo, a plameny sálaly natolik, že při kostelu na hřbitově praskaly náhrobní desky.

Padly tři tresty

Dvěma ze tří žhářů hrozilo až 15 let, třetímu pět let. Krajský soud Ostrava odsoudil mladíky k trestu ve výši 3,5 roku a 8 a 9 let. Ten nejvyšší trest dostal ten, který útok vymyslel. Je tělesně postižený a právě zloba na svůj osud mohla být motivem žhářství. Nejnižší trest dostal tehdy mladistvý hoch, jenž budovu zapálil. Třetí, který oba ke kostelu dovezl, vyfasoval osm let. Vrchní soud rozhodnutí potvrdil.

