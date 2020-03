Místo v Třinci-Gutech stojí replika vzácného dřevěného kostela v Hošťálkové na Vsetínsku. Tamní firma by ho již ráda převezla na původní místo. Kdy to bude, je ale ve hvězdách.

„Postavili jsme ho tradiční způsobem bez jediného hřebíku z jedlového dřeva. To je z lesa starého 130 let. Chybí už jen báně. Tu bychom ale nejraději dokončili až v Gutech. Základ pro ni máme. Stejně jako čtyři hlavní sloupy, vysoké 15 metrů, jsou z dřeva dubového,“ řekl Antonín Papšík (36). Kdy to ovšem bude, je otázka. Stále totiž chybí stavební povolení.

Tři mladíci z Ostravy kulturní památku z roku 1563 zapálili v srpnu 2017 a ta lehla popelem. Soud je poslal od tří do 9 let do vězení. Farnost vyhlásila sbírku a stavbu nového svatostánku svěřili firmě Papšík z Hoštálkové.

Šindele daly zabrat

„Vše máme připraveno i atypické šindele o délce 70 cm, které pokryjí střechu i báni. Všechny dělali chlapi z naší firmy. Za den udělá jeden 70 kusů. Je to náročná práce. Je jich 620 m2,“ přiblížil.

Každý kus dřeva stavby budou muset tesaři očíslovat, rozebrat a v Gutech opět postavit. „Už aby to bylo, protože potřebujeme uvolnit místo. Právě chystáme materiál na stavbu roubenky. Určitě by to uvítali už i tamní věřící,“ dodal Papšík.

Stavební povolení vázne

Jenže stavební povolení stále vázne a to na dohodě hasičů se stavebním odborem biskupství ostravsko-opavského. „Neustále se to řeší. Víc k tomu neřeknu. Věřím, že letos bude kostel v Gutech stát,“ vyjádřil se Václav Kotásek (49) z biskupství.

„Hasiči navrhli protipožární napojení, které vyjde měsíčně na sedm tisíc. To neutáhneme. My jsme navrhovali firmu za 600 Kč měsíčně. Nyní údajně přislíbil pomoc kraj. Ale vymění se vedení a co pak,“ konstatoval farář Kazimierz Plachta (64).

V dubnu by údajně měly na místě budoucího kostela začít kamenické práce. „Letos se snad postaví hrubá stavba. Vysvětit se nestihne, dokončí se příští rok,“ míní Plachta.

VIDEO: Případ podrobně popsal žalobce Josef Šuhaj.