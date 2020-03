Štír

V pátek se vám sice do práce nechce, ale přicházíte s úsměvem, protože je to poslední den v zaměstnání. Už se nemůžete dočkat, jak skončí směna. Jen to nedávejte před šéfem tak okatě najevo. To by se nemuselo vyplatit. Jste jeho oblíbenec.