Blíženci

Po příchodu do zaměstnání zjistíte, že není něco v pořádku. Nadřízený je nepříjemný a požaduje opět nadlidské nasazení. Už pár dní máte dojem, že s vámi manipuluje a vůbec se vám to nelíbí. Tento týden buďte trpěliví a přinese to růže.