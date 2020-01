Gábina (27) spadla předloni 18. března na diskotéce. Podle svědků se praštila silně do hlavy. Záchranáři ji odvezli na pohotovost. „Poškozená utrpěla při předchozím pádu v diskotéce zlomeninu spánkové kosti,“ říká žalobce Aleš Boháč.

Lékař Peter K. ženu pustil podle žaloby domů bez toho, aby ji řádně vyšetřil. Prasklou lebku nezjistil. Gabrielin mozek zalila krev, a i přes pozdější urgentní operaci skončila doživotně postižená na vozíku.

„Pět týdnů se vůbec neprobrala. Potom trochu začala reagovat. Dávali nám nulovou šanci na přežití dcery. Už není, jaká bývala,“ plakala u soudu maminka Iveta (53).

Lékaři hrozí za těžké ublížení z nedbalosti až čtyři roky i zákaz činnosti. Prozatím slouží v nemocnici dál. Vinen se necítí, k případu se odmítl vyjádřit.

délka: 01:50.76 Video Gabriela po úrazu hlavy skončila ochrnutá, nyní soudí lékaře, který ji podle obžaloby řádně nevyšetřil. O stavu dcery mluví maminka Iveta. Karel Janeček, Blesk

Nehýbe se, špatně mluví

„Gábinka je ochrnutá na půl těla, špatně artikuluje. Komunikuje, hlava jede, ale špatně mluví, huhlá. Prostě je to holka na vozíku,“ řekla maminka Iveta, která dceru pravidelně navštěvuje v Hrabyni, kde se ji snaží v rehabilitačním sanatoriu rozhýbat.

Společně se žalobcem je maminka přesvědčena, že lékař zanedbal své pracovní povinnosti. „Volali nám tehdy, ať si pro dceru přijedeme, že je opilá. Ležela na zemi před postelí. Doma jsme ji nechali spát a mysleli jsme, že se z toho vyspí,“ pokračovala. Podle testů měla v krvi 2,6 promile.

Máma musela opustit zaměstnání

Gabriela se z toho ale nevyspala, proto ji odvezli do nemocnice znova. Ve Fakultní nemocnici v Ostravě jí následně zachránili život, zdraví už však zachránit nešlo. „Lékař neudělal to, co měl, a Gabča dopadla tak, jak dopadla. To je začátek všeho,“ myslí si maminka.

Dcera přitom měla velké plány. Studovala vysokou školu při zaměstnání, ráda cestovala, bavila se, také tančila. „Dopadlo to tak, že jsem po třiceti letech na krajské hygieně musela přestat pracovat, a starat se čtyřiadvacet hodin denně o Gabču,“ uvedla.