Želva nádherná nemá v českých rybnících a přehradách co dělat. Přesto na některých místech jejich počet narůstá. Nejde ale o želví baby boom, vyhazují je nezodpovědní chovatelé, kterým malé roztomilé želvičky v akváriích vyrostly do příliš velkých rozměrů. Kvůli mírným zimám tak přežívají například v Boublíkově rybníku v Třinci, nebo třeba i v nádržích Olešná ve Frýdku-Místku. A protože zde nemají přirozeného nepřítele, škodí. Žerou vejce a mláďata vodním ptákům a rybí potěr.

„Je to nezodpovědnost. Želva nádherná je dlouhověké zvíře, které může dorůst až do velikosti čtyřiceti centimetrů,“ řekla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. „Lidem začne být na obtíž nejen velikost vodní želvy, ale i to, že se živí hlavně masitou potravou a znečišťuje vodu, která se musí častěji měnit. Proto se zvířete raději zbaví. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny to ale není legální,“ dodala

Zoo každou chvíli dostává nabídky chovatelů, zda by zdarma nechtěli želvy nádherné, které už sami nezvládají. „Ty ale musíme odmítat,“ řekla Nováková.

Nehodí se? Šup s ní do rybníka

Amatérští chovatelé pak zvolí tu nejjednodušší cestu, jak se zvířete zbavit. Vypustí jej do nejbližšího rybníku. Jenže zatímco v původních mokřinách na jihu USA mají přirozené nepřátele jako kajmanky nebo aligátory, u nás želvy nikdo neohrožuje. Množit se však ještě v našich končinách zatím nedokážou.

„Jestliže někde narůstá jejich počet, tak je to proto, že je prostě na místě vysadí více chovatelů,“ popsala Nováková.

Zooložka Jana Kačalová dlouhodobě sleduje výskyt želv nádherných v Boublíkově rybníku v Třinci. „Bývalo jich tady vždy tak pět až deset,“ říká Kačalová. Podle místních však býval jejich počet daleko větší.

Děti želvy zabíjí!

„Loni v létě jsem jich napočítal kolem pětadvaceti. Teď už je jich méně, místní teenageři se totiž bavili tím, že želvy chytali a zabíjeli. Zbylo jich tu tak pět,“ popisuje muž, který bydlí nedaleko.

Výskyt potvrzují i rybáři na břehu. „Pár už jsem jich chytil, ale s těžkým srdcem jsem je vypustil zpět, Co jsem měl dělat?,“ říká jeden z rybářů. „V rybníku škodí. Žerou rybí potěr. Teď už naštěstí nejsou moc vidět.“

