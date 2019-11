Když rakev klesala do útrob katafalku ve smuteční síni v Havířově-Šumbarku, zněly smuteční síní tóny skladby Petra Spáleného Až mě andělé. V ten moment měli slzy v očích i ti nejtvrdší chlapi, Michalovi kamarádi z havířovského kotle.

Syn přišel o tátu

„Michal byl srdcař, skvělý člověk, skvělý strejda a skvělý táta. Zůstal po něm syn. Na stadionu to byl jeden z nejhlasitějších fandů. Rád hecoval soupeře, zápasy hrozně prožíval,“ popsal Michala jeho blízký kamarád (40).

Přišli i Michalovi bývalí spoluhráči z ragbyového týmu, kde dělal dlouhá léta kapitána. „Nebyl to žádný velký silák, ale mrštný a rychlý, to byl,“ dodal jeho parťák.

délka: 00:34 Video Na pohřbu fanouška hokeje Michala (†41) z havířova se sešly na dvě stovky lidí

Bolest i vztek

Teď cítí smutek a zároveň i vztek. „Co jsem slyšel, ten mladý (pořadatel – pozn. red.), co na něj zaútočil, si stále chodí po hospodách. Doufám, že mu to brzy skončí,“ řekl. Dodal, že k události nemuselo vůbec dojít, kdyby se do pořadatelských týmů nenajímali lidé, kteří se jdou hlavně praštit.

Útočníkem je podle svědků místní problémový mladík, pocházející z rodiny zápasníků a boxerů. „Je to psychopat,“ nebral si servítky jeden z nich.

VIDEO: Minuta ticha za Michala před prvoligovým zápasem Havířova s Litoměřicemi.

délka: 01:34 Video Minuta ticha za Michala před prvoligovým zápasem Havířova s Litoměřicemi. Michal Charbulák

Nesmyslný útok

Michal zemřel v nemocnici poslední říjnovou sobotu poté, co na něj podle svědků před stadionem během zápasu Havířova s Frýdkem-Místkem zaútočil mladík z ochranky.

Michal měl mít „upito“ a jednoho ze sekuriťáků údajně počastoval nevybíravými výrazy. Poté, co byl ochrankou vyveden před stadion, zaútočil na něj údajně „uražený“ pořadatel zezadu ranou do čelisti. Michal se po pádu praštil hlavou o zem. Zemřel ještě ten večer v nemocnici na krvácení do mozku.

Policie zatím nikoho neobvinila. Má však k dispozici záznam z kamer. „Případ je stále ve fázi prověřování,“ uvedla policistka Soňa Štětínská.

