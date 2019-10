Kultovní secesní kavárnu Radhošť ve Frýdku-Místku čekají lepší časy. V posledních letech si v ní nájemci podávali dveře, zákazníci i město byli s provozem nespokojení. Teď to vypadá, že hosté se budou moci znovu vrátit do pravé prvorepublikové atmosféry. O provoz se bude nově starat místní Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb.

„Už od roku 2015 jsem snil o tom, jak by bylo skvělé pro naše studenty mít možnost získávat zkušenosti v takových prostorech, jako nabízí kavárna Radhošť,“ řekl ředitel střední školy Lukáš Smutný. „Tak jako má Praha svou kavárnu Slavii, Ostrava Elektru, tak cítím pro Frýdek-Místek kavárnu Radhošť.“

Jako za první republiky

Vyhlášená kavárna tak bude jedním z míst pro praktické vyučování studentů. Otevírá se pro veřejnost 23. října a provozní doba bude od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin.

„Představuji si prvorepublikovou atmosféru číšníků s motýlky a příručníkem (ubrousek zavěšený přes ruku – pozn. red.), kterou si užijí hosté i studenti,“ dodal Smutný. Studenti si ale prý nemusí hned pouštět ze studjních důvodů film Obsluhoval jsem anglického krále. „Máme na škole výborné kantory, kteří dokážou vést studenty i k noblese na place,“ popsal Smutný.

délka: 00:29 Video Ve Frýdku-Místku po letech otevřou kdysi vyhlášenou secesní kavárnu Radhošť. Tomáš Ptáčník

Oživí vzpomínky na staré časy

Na opět otevřenou kavárnu se těší hlavně starší generace, která pamatuje lepší časy z minulosti. „Je to krásná procházka do centra Frýdku a těším se zase na oživení vzpomínek v krásném prostředí,“ řekla Anežka Svobodová (69). „Bylo smutné sledovat, jak v průběhu posledních let kavárna upadala.“

Zachovala se i část původního interiéru

Kavárna sídlí v budově postavené v roce 1901 podle návrhů architektů Oskara Neumanna a Artura Barona. Původně dům sloužil jako sídlo frýdeckého okresního hejtmanství. Samotný prostor kavárny je cenný kvůli zachovanému secesnímu interiéru s bohatou malířskou a plastickou výzdobou.

Kavárna Radhošť pod tímto názvem s drobnými přestávkami při výměnách majitelů funguje ve městě už od roku 1919. Z té doby se dochoval například barový stůl, nástěnné skříňky, světla i lustry.

„Jsme rádi, že střední škola do takového projektu šla, spolu s městem budeme moci lidem opět nabídnout fungující kavárnu Radhošť v takové podobě, jakou si tento prostor zaslouží,“ řekl primátor Michal Pobucký.