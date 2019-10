Čtyřletý kriminál hrozí učiteli Samueli C. (43) z Ostravska. Pro studenty prvního ročníku připravil hru s názvem Ponorka. Při ní se těžce zranila dívka (17), několik měsíců byla na invalidním vozíčku a následky trpí dodnes.

Pedagog před okresním soudem popsal vyučovací den z loňského 7. prosince, při němž k nešťastné události došlo. Studenty prvního ročníku střední školy nechal rozběhat, rozcvičit, zahrát vybíjenou na rozehřátí, šplhat, a pak nařídil odpočinek.

„Sedli si, a byla jim vysvětlena hra ponorka. Věděli, co mají dělat. Ptal jsem se na to opakovaně. Nato si kapitáni vybrali svůj tým, a vylezli na žíněnky. Pak došlo k sesunutí žíněnek a pádu několika studentů, to včetně zranění studentky,“ řekl soudu učitel.

Zbytečně nebezpečná hra

Hra Ponorka, jak ji popsal soudu, má nebezpečná pravidla. Jeden i druhý tým pozvednou vzhůru žíněnky, na nichž nesou své kapitány. Cílem hry je, aby kapitán srazil kapitána druhého týmu. Právě to se stalo osudným jedné z dívek.

„Doplatila jsem na to. Měla jsem zlomený obratel a zlomek kosti utlačoval míchu. Byla jsem na operaci a ležela jsem a byla na vozíku. Chodit jsem začala až po třech měsících. Následky nesu dodnes,“ řekla pro Blesk.cz dívka, která již přešla na jinou školu.

Středoškolskému pedagogovi teď hrozí za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti trest od 6 měsíců do 4 let. Soudce jednání odročil kvůli výslechu znalců.