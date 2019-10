Budova je už přes 16 let považována za skvrnu na tváři Ostravy, je to první dům, který návštěvníci uvidí, když sjedou tramvají z Frýdlantských mostů do centra města. A pohled to není zrovna pěkný.

Slavné časy obchodního domu, kde se scházeli Ostravané všech generací, skončily před 16 lety, kdy byl definitivně uzavřen. Od roku 2003 chátrá. Město se už roky marně snaží dohodnout s různými majiteli na jeho budoucnosti.

„Všichni víme, jak moc citlivé téma tento objekt a jeho budoucnost pro Ostravu je,“ řekl primátor Tomáš Macura.

délka: 03:42 Video Primátor Ostravy Tomáš Macura o projektu obnovy kdysi slavného obchodního domu Ostravica Textilia. Michal Charbulák

Otevřou za rok?

Současný majitel však konečně s městem společnou řeč našel a dal místním naději, že se s domem něco začne dít. „Chceme dodržet slíbený termín, tedy rok 2020, a část budovy opravdu otevřít. Stavební práce už nějakou dobu probíhají,“ slíbil Daniel Zeman.

Aby svá slova doložil, konaly se o víkendu i prohlídky objektu pro veřejnost. Také pozval do budovy studenty architektury, kteří mohou přispět svými podněty a nápady ke konceptu budovy. Ten by měl být podrobně představen veřejnosti v lednu.

Umělci vedle hotelových hostů

Dům je rozdělen na několik částí, v budovách A a B má vzniknout kulturní centrum, kde se má prosadit kreativní průmysl. „Chceme, aby zde působili umělci mladé generace ze všech koutů republiky,“ sdělil Zeman.

délka: 03:43 Video Současný majitel Ostravica Textilia Daniel Zeman o projektu obnovy bývalého obchodního domu Ostravica Textilia. Michal Charbulák

Komerční využití najdou části C a D. Ty byly čerstvě prodány novému majiteli, který v ní hodlá vybudovat hotel.

Nákupy už ne

Ohlasy veřejnosti jsou zatím rozpačité. „Hotel? Proč hotel? Takže dům opět nevyužijí Ostravané?,“ ptají se jedni na sociálních sítích. „Buďme rádi, že se dům nezbourá a něco se s ním děje,“ oponují druzí.

„Historii obchodního domu dnes už nemá smysl oživovat, kousek odtud je obří nákupní centrum Nová Karolina,“ uzavřel Zeman.