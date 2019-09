Kampaň má vyburcovat k dárcovství především mladé lidi. „Pokud už darují, činí tak většinou v soukromých klinikách za peníze. Z těch se například krevní plazma z 80 % prodává dál za hranice,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

délka: 01:39 Video Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák o kampani Normální je darovat Michal Charbulák

Dárci zestárli

Mladých lidí, co by chtěli darovat bezplatně, nepřibývá a „populace“ dárců zestárla. „Darovat lze při dobrém zdravotním stavu jen do 65 let, v případě prvodárců jen do 60 let,“ uvedla primářka Krevního centra Fakultní nemocnice Zuzana Čermáková.

Kampaň Normální je darovat podpořily i známé tváře z řad sportovců, například tenistka Petra Kvitová, fotbalista Milan Baroš nebo atletka Simona Vrzalová.

„Jsem, stejně jako v závodě, odhodlaná být dárcem a budu nesmírně potěšená, když mě budou i další lidé následovat,“ sdělila Vrzalová.

Krve je málo

Krevní centra se aktuálně potýkají s velkým nedostatkem krve nejen v Moravskoslezském kraji, ale po celé republice. Potřebují mít vždy rezervní zásoby v případě závažných událostí, kdy se například při dopravních nehodách zraní mnoho lidí.

„Odběr plné krve trvá pouze deset minut, u plazmy je to hodinka. Opravdu není čeho se bát. Přijímáme dárce všech krevních skupin,“ apeluje na veřejnost Zuzana Čermáková.