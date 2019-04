„Domníváme se, že tržnice jednak už neplní svůj účel a je nevzhledná. Nezapadá ani do celkového konceptu proměny Černé louky,“ řekl náměstek primátora Radim Babinec (ANO).

„Demolice by mohla být hotová na podzim a město přijde na 840 tisíc korun bez DPH,“ dodal. Areál a jeho okolí by se v následujících letech měly výrazně proměnit.

Univerzita i byty

Ostravská univerzita by na okraji výstaviště měla do roku 2021 dobudovat dvě nové univerzitní budovy. Stavba univerzitního areálu by měla stát zhruba miliardu korun a v místě má být sídlo Fakulty umění a Centrum zdravého pohybu, které by mělo sloužit také jako sportovní zázemí univerzity.

Směrem do centra města má u výstaviště vzniknout bytový komplex Nové Lauby a město navíc plánuje rekonstrukci Pivovarské ulice vedoucí kolem výstaviště.

„To území se úplně změní a ta tržnice se tam v té stávající podobě nehodí. Zatím město na tom konkrétním místě přesný záměr nemá, takže plocha bude zatravněna,“ doplnil Babinec.

Kruhový objekt stojí na místě od roku 2000 a sloužil jako přístřešek tržnice. Práce na demolici by mohly začít v květnu a potrvají do září.

