„Jsme vázáni výsledky architektonické soutěže, musíme ale reagovat na nová zjištění a aktuální technický stav budov. Poté, co se propadl strop u objektu nových jatek, muselo na jaře dojít k jejich demolici,“ uvedla primátorova náměstkyně Zuzana Bajgarová. Kolem starých jatek, která na nová navazovala, totiž vznikl nový prostor a architektonické studio na to muselo reagovat.

Věž je pryč

Zároveň se ukázalo, že nejnovější část starých jatek má špatnou statiku, proto bude muset být odstraněna. Původně se přitom počítalo jen s renovací, nově tak na původním půdorysu vznikne dostavba.

„V návrhu se to velmi výrazně promítá. Architekt Robert Konieczny říká, že nechceme stavět Potěmkinovy vesnice, ale přiznat to, co je novostavba,“ podotkla Bajgarová. Z původního návrhu tak kvůli úpravám zmizela i bílá věž, která měla být součástí přestavby.

délka: 00:25 Video Bývalá jatka jsou v hrozném stavu. Blesk.cz/Karel Dostál

Co tam bude?

Objekt bude využívat městská galerie Plato. Součástí zrekonstruovaného objektu bude šest výstavních sálů, bistro, kanceláře nebo zasedací místnosti. Vše má být hotovo v roce 2021 a cena by měla být kolem 150 milionů korun.

V srpnu projekt dostal podle náměstkyně stavební povolení. Nyní se zpracovává dokumentace pro provedení stavby, která je podstatná pro vyhlášení soutěže na zhotovitele.

Vyhrál z třetího místa

Na přestavbu jatek město v roce 2017 vyhlásilo architektonickou soutěž, vítěz se vybíral z osmi návrhů. Polský architekt se umístil na třetí pozici. S vítězem soutěže, pražským studiem, se ale město nedohodlo na podobě smlouvy a studio z procesu vyřadilo. Architekti z druhého místa se neozvali, takže byl vybrán projekt z bronzové příčky.

Odkoupili je zpět

Městská jatka vznikla v roce 1881. V roce 1994 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pozemky o rozloze dvou hektarů i s objektem jatek odprodal jedné ze společností provozující hobby market.

Jatka chátrala dál a obchod přestal časem fungovat. Město se dlouho snažilo získat památkově chráněná jatka zpět, nakonec je převzalo v září 2017. Zaplatilo za ně i za bývalou prodejnu 80 milionů korun.