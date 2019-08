Kolektivní vyjednávání trvalo déle než pět měsíců. Nová kolektivní smlouva platí pro roky 2020 až 2023. Na mzdy podnik ročně vynakládá miliardu Kč.

V příštím roce se tato částka zvýší o 75 milionů a v každém dalším roce pak o 40 milionů Kč. Průměrná měsíční mzda v DPO loni činila 28 231 Kč, letos už přesáhla 30 000 Kč.

„Poskytneme nejenom stávajícím zaměstnancům stabilitu, ale také tato kolektivní smlouva novým zaměstnancům říká, že jsme konkurenceschopní, že investujeme do zaměstnanců, nejen do mezd, ale i do dalších podmínek, do jejich rozvoje, do vzdělávání. Lidé jsou pro nás absolutní prioritou,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Odboráři jsou spokojení

Předseda Odborů zaměstnanců DPO Peter Ochman řekl, že sice nebylo vyhověno všem požadavkům odborářů, ale ve věcech, které pro ně byly důležité, uspěli. „Dokážu si představit lepší výsledek, ale máme zkušenosti i s horšími výsledky, tak si myslím, že ten výsledek odpovídá jak možnostem města, tak realitě, která je v regionu,“ řekl předseda Základní organizace odborového svazu Dosia při DPO Ivo Protivínský.

Nové příplatky

Vyzdvihl, že se zaměstnancům nebudou zvedat mzdy procentuálně, ale poprvé se je podařilo navýšit tak, že všichni zaměstnanci ve všech profesích dostanou přidáno stejně. „Samozřejmě jsem rád, že se nám podařilo navýšit příplatky a zavést příplatky, které tady dosud nebyly, to je třeba příplatek za celodenní směnu,“ řekl Protivínský.

Řidič, který pracuje v podniku alespoň dva roky, nyní dostává za hodinu 120,40 Kč. Od ledna tato částka naroste o deset Kč. Tento řidič dostane také příplatek dvě Kč za hodinu, řidič, který je v podniku čtyři roky, tak čtyři Kč a po šesti letech šest Kč na hodinu.

Nemají personální krizi

Za celodenní směnu řidiči nově dostanou 100 Kč. Například příplatek za dělenou směnu, kdy řidič jde vlastně za den do práce dvakrát, se zvýší o 50 Kč na 150 Kč. Zvyšují se i příplatky za práci v teplých dnech nebo na penzijní připojištění.

DPO nemá na rozdíl od mnohých jiných dopravních podniků v republice personální krizi. „Aktuálně do plného evidenčního stavu řidičů nám chybí 18 lidí, což při počtu 1000 řidičů není nijak zásadní číslo,“ řekl Morys.

