„Úplná uzavírka je nutná z důvodu zkoušek nově instalovaných technologií a převedení dopravy do již zmodernizovaného pravého tunelu,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

V pátek byly totiž ukončeny práce v pravé straně tunelu, tedy ve směru na Ostravu. Během oprav byla doprava v obou směrech vedena druhým tubusem tunelu.

„Úplná uzavírka Klimkovického tunelu na dálnici D1 potrvá od pátečních 20 hodin do pondělí 12. srpna do půl páté ráno. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/647,“ dodal mluvčí.

Od pondělí jedním pruhem

V Klimkovickém tunelu se po desetiletém provozu opravují technologie. Mění se například vzduchotechnika a modernizuje se kamerový, řídicí a bezpečnostní systém. Modernizace bude stát 116 milionů korun bez DPH.

Od pondělí se práce přesunou do levé části tunelu, kterým jinak auta jezdí směrem na Brno. Doprava bude převedena do pravé části tunelu, kde se jedním pruhem pojede na Brno a druhým na Ostravu. Opravy potrvají do 6. září a následně bude až do 9. září tunel opět zcela uzavřen.

VIDEO: Hasiči zdolávali oheň, který zachvátil auto přímo v Klimkovickém tunelu.