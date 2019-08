Rak

Je pravda, že to doma není zrovna ideální, ale nic naplat. Musíte to vydržet. S miláčkem komunikujete jen o běžných povinnostech. Snad to brzy přejde. Nemyslete hned na nejhorší. Věnujte se aspoň svým ratolestem, které čekají na vaši společnost.