Podle policie zaútočil muž na dva příbuzné své přítelkyně poté, co spolu v bytě havířovského činžáku popíjeli alkohol. Náhle popadl nůž a bodal.

K tragédii došlo na aprílové pondělí. „Nic nenasvědčuje tomu, že by činu předcházel jiný fyzický konflikt,“ řekl státní zástupce Vít Legerský. „Byl již 12krát soudně trestán, a to i za násilnou trestnou činnost,“ dodal.

Útok byl brutální

O brutalitě útoku svědčí i zprávy od záchranářů. „V bytovém domě u zraněných mužů byli již v okamžiku příjezdu posádek ZZS policisté, kteří poskytovali základní první pomoc,“ uvedl záchranář Lukáš Humpl.

„Záchranáři zahájili rozšířenou resuscitaci, neboť u obou postižených, kteří utrpěli mnohočetná bodná a řezná poranění, došlo k selhání základních životních funkcí,“ popsal zásah Humpl.

Oba muži přes veškerou snahu záchranářů zemřeli na místě. „Prvotní vyšetření ukázalo, že jeden z mužů utrpěl poranění neslučitelná se životem, zasahující lékařka konstatovala jeho smrt. Posádky se dále soustředily na pomoc druhému pacientovi, avšak jejich snaha byla marná. I druhý z mužů svým zraněním na místě podlehl,“ sdělil záchranář.

Tvářil se jakoby nic

Karvinský okresní soud agresora poslal do vazby. Při čekání na verdikt o uvalení vazby seděl zadržený muž klidně a tvářil se, jako by se ho to netýkalo. „Stále nepřiznal, že by měl někoho zabít,“ potvrdil po jednání soudu Vít Legerský. V případu může padnout i výjimečný trest, včetně doživotí.