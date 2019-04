Vodnář

S polovinou týdne nebojujete, ba naopak je vám líto, že už je středa. Už si v duchu plánujete pracovní víkend, protože bez dalších aktivit doma prostě nevydržíte. Rodině to řeknete už dnes, ale vůbec je to nezaskočí. Mají vás přečtené od začátku do konce.