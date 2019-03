Návrat 14 metrů vysoké a 20 tun těžké báně, na niž byly použity dvě tuny mědi, je součástí rozsáhlé rekonstrukce zámku, který je sídlem obecního úřadu. „Báň byla v roce 1945 sestřelena a po 74 letech se nám podařilo zajistit to, aby se vrátila na původní místo,“ uvedl starosta Dalibor Dvořák.

Báň na dřevěné konstrukci pokryté mědí vznikala podle té původní na základě dochovaných fotografií. Do její makovice byly umístěny i tubusy s poselstvím pro příští generace, ukryty v nich byly například noviny, mince, projekt střešní báně nebo třeba telefon.

Provizorium na 74 let

„Věž byla předtím kryta provizorní stanovou stříškou z plechu, která vydržela těch 74 let. Báň byla připravena k vyzvednutí už v říjnu loňského roku. Nicméně se zjistilo při posledních pracích, že některé trámy jsou nevyhovující a nevydržely by tu zátěž, proto se prováděly ještě dodatečné zpevňovací práce,“ dodal starosta.

Připravit projekt instalace bylo podle odborníků velmi náročné, zvláště po statické stránce. „Lidí, kteří s tím mají zkušenosti, je dneska už minimálně. Poslední měsíce jsme připravovali původní konstrukci,“ řekl David Pavlovič ze společnosti, která její umístění zajišťovala.

V báni bylo kulometné místo

Mezi obyvateli, kteří si dnes usazení báně nenechali ujít, byl i Karel Petrovský (87). Pamatuje si i původní báň. Když byla zničena, bylo mu 11 let. „Bydleli jsme tady kousek. Na podobu bez báně se nedalo zvyknout, to nebyl zámek,“ řekl pamětník.Replika se podle něj povedla velmi dobře.

Za války bylo podle místostarosty Jaromíra Chvostka v báni umístěno kulometné hnízdo německé armády, které bránilo postupu Rudé armády. Němci vyhodili do povětří most, který byl důležitou spojnicí do obce. Když sovětští vojáci s místními začali most opravovat, ocitli se v ohrožení. „Tankisté neváhali, zamířili jedním z tanků a kulometné hnízdo sestřelili,“ upřesnil Chvostek.

