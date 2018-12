Osm let sporů se točí okolo čoudícího komína Jana G. (63). Ten je trnem v oku svým sousedům Marii a Jiřímu V. (oba 69). Hádky vyvrcholily 2. května ráno, kdy Jan hodil po Jiřím kliku od plotu, a začal ho bít řemenem. Dal mu prý i „hlavičku“.

Jiří se léčil tři týdny. „Křičel na mě: Juro, ty ku*vo, já už tě jednou provždy zabiju! Bil mě tam sponou opasku,“ řekl napadený.

„On mě vyprovokoval, ví, že jsem velice vznětlivý. Pozbyl jsem nervy na šachtě,“ řekl útočník Jan u soudu.

Soused jim prý sprostě nadává

Život v ulici není jednoduchý. „Soused nás osmou topnou sezonu zamořuje sazemi a dýmem. Když se člověk ozval, hned bylo zle. Byli jsme opakovaně i na komisích, kde problém řešili. Nebo spíše neřešili a dělali, že neexistuje,“ řekl napadený Jiří.

Manželé pro úřady dokumentovali svými mobily znečišťování ovzduší ze sousedova komína, jak jim doporučili odborníci z ministerstva. „A za to jsme si od souseda vyslechli tolik sprostot, jako předtím za celý život ne. Vyvrcholilo to až tím napadením. Co přijde příště?“ ptá se znepokojený muž.

Redaktorovi vyhrožoval

Útočník se pro Blesk.cz odmítl k situaci vyjádřit. „Pokud mě budete fotit a natáčet, poradím se s advokátem a dám na vás žalobu,“ procedil pouze mezi zuby. Před soudem popisoval den, kdy zmlátil souseda, už dosti podrobně. Odmítal ale, že by mu hrozil smrtí.

„Přiznávám, že mi ujely nervy. Tahal mě médii, ničil mě psychicky. Jednou k tomu muselo dojít, že mi ty nervy ujely. Že jsem udělal, co jsem udělal,“ kál se Jan. Přiznal, že hrozil Jiřímu »rozbitím huby«, i že ho napadl na jeho pozemku.

Je to přibarvené, říká obžalovaný

Klikou prý po něm ale nehodil. „Měl jsem mokrou ruku, vysmekla se mi. Pro kliku jsem si šel, abych mohl zamknout branku a odjet už konečně na chatu. Přijeli pro mě, všechno jsem dělal v poklusu,“ řekl ve své výpovědi.

„Byla to jen přetahovaná, žádné napadení. A on si to přibarvil, žádné udeření čelem, úraz, újma na zdraví, nic. On stále provokoval,“ zopakoval bouřlivák Jan. Soud pokračuje, hrozí mu tři roky.