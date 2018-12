Rak

I když se snažíte objevit nějaké nadšení pro práci, moc se to nedaří. Budete se muset smířit s tím, že do zaměstnání zkrátka chodit musíte. Někteří Raci dokonce přemýšlejí o fingované pracovní neschopnosti. To by nebylo ve vaší situaci vůbec vhodné.