Střelec

Váš miláček nebude mít náladu na večerní laškování, ale nesmíte si to brát osobně. Nerezignujte na to, abyste mu něčím udělali radost. Stačí pěkné divadelní či filmové představení, případně lahůdka s dobrým vínkem. Překvapí vás, jaké to dělá divy.