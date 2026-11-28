„Zkoušky proběhly v pořádku. Tentokrát bude skutečně otevřen,“ řekl ředitel ŘSD Radek Mátl. Narážel tím na původně ohlášený termín 20. listopadu, který ovšem zhotovitelská firma Eltodo nestihla.
„Scházely nám elektroměry, bez nich to nešlo,“ vysvětlil ředitel dopravní divize Eltodo Petr Kovář. Magistrát i ŘSD firma naštvala tím, že o problému informovala až necelých 48 hodin před původně oznámeným termínem.
Opravy obou tubusů tunelu stály 212 milionů korun, ŘSD oznámilo, že bude požadovat smluvní pokutu milion korun za každý den zdržení. Nyní instalovaná technologie umožní, aby při budoucích opravách stačilo zavřít jen jeden z tubusů a druhý nechat průjezdný.
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