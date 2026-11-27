T aréna bude sloužit zejména hokejistům Komety a nutno říci, že se mají na co těšit. Hala působí majestátně a má vynikající akustiku. Když tam její fanoušci spustí své choreo, bude to pro mnohé návštěvníky zážitek na celý život.
„Měli jsme trochu obavy, zda dokážeme halu využívat i jinak, než jen na hokej, protože náklady na provoz budou vysoké. Výsledek? Téměř celý příští rok už máme vyblokovaný na koncerty a další akce. Můžeme si vybírat,“ řekl potěšeně předseda představenstva T arény Petr Kratochvíl.
Pro veřejnost je připraveno 12 gastroprovozů, kde si bude možné objednat jídlo či pití i přes aplikaci, což by mělo urychlit vydávání například v době hokejových přestávek.
První akcí v nové aréně bude mistrovství Evropy v házené žen od 4. do 8. prosince. Při něm bude představeno poprvé i speciální pivo uvařené pro tuto arénu. „Je ryze z českého chmele, je to poctivá desítka s obsahem 4,1 procenta alkoholu se středně vysokou až výraznější hořkostí,“ upřesnil sládek.