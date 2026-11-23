První pomoc mu bezprostředně po nehodě poskytli místní hasiči, kteří ho poté předali záchranářům a pomohli i s transportem do vrtulníku. Od nehody uplynuly tři měsíce a motorkář své „anděle strážné“ dokonale překvapil. Přišel totiž na základnu hasičům osobně poděkovat za včasnou první pomoc.
„Pro zasahující je to vzácný moment, protože další osud lidí, kterým pomáhají, většinou neznají,“ napsali hasiči na sociální sítě.
„Děkujeme panu Miroslavovi za návštěvu i kolegům ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského za spolupráci na místě. Přejeme, ať je rekonvalescence co nejhladší!“
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